Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung

Wittlich (ots)

Am 30.06.2026 gegen 18:05 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Opel Insignia mit BKS-Kennzeichen die Bundestraße 49 von Wittlich kommend in Richtung Wittlich-Lüxem.

Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen und nach Zeugenangaben sehr hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge Notbremsungen durchführen mussten, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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