Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tatverdächtiger nach Brand eines Müllcontainers ermittelt

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 21. Juni, gegen 15 Uhr, geriet ein Müllcontainer des EDEKA in Wittlich in Brand (wir berichteten: https://s.rlp.de/YNtL68K). Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, ergaben erste Ermittlungen vor Ort, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben dürfte. Wahrscheinlich hatte jemand einen brennenden Gegenstand in den Container geworfen und ihn damit absichtlich in Brand gesetzt.

Am Mittwochnachmittag, 24. Juni, konnten Polizeikräfte einen tatverdächtigen Mann im Wittlicher Stadtgebiet lokalisieren und schließlich vorläufig festnehmen. Der 58-Jährige gestand die Tat und wurde auf freiwilliger Basis in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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