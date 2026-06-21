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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand zweier Brachflächen

Kröv/Kinheim (ots)

Am 21.06.2026, gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei über einen Flächenbrand oberhalb der Ortslage Kröv informiert. Dabei verbrannten ca. 400qm² einer dortigen Brachfläche. Ob dabei ein Zusammenhang mit einem weiteren Vegetationsbrand, welcher sich am 20.06.2026, gegen 22:15 Uhr oberhalb der Ortslage Kinheim ereignete, besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwaige Personen oder Fahrzeuge zu den o.g. Tatzeitpunkten an den o.g. Brandorten wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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