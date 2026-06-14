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POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach an Demenz erkrankter Frau - mögliche hilflose Lage

POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach an Demenz erkrankter Frau - mögliche hilflose Lage
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Bitburg (ots)

Seit dem Abend des 13.06.2026 wird eine 65-jährige Frau aus Bitburg vermisst. Sie wurde letztmalig zwischen 14:00 und 15:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Weiherstraße gesehen und ist in den darauffolgenden Stunden vermutlich in Richtung der Mötscher Straße aufgebrochen. Sie leidet an Demenz und dürfte sich im Stadtgebiet Bitburg verlaufen haben. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung einer Rettungshundestaffel führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Das beigefügte Foto ist aktuell. Die Vermisste ist mit einer Winterjacke im Farbton Kaki sowie einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Sollte die Vermisste gesehen werden, bittet die Polizeiinspektion Bitburg um schnellstmögliche Kontaktaufnahme unter der 06561-96850. Auch Sichtungen am Vortag oder in der vergangenen Nacht können wichtig für die weiteren Suchmaßnahmen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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