POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 62-Jährigen Nikolaus Josef Lutz

Dudeldorf/ Bitburg (ots)

Am heutigen Freitagmorgen wurde der Polizeiinspektion Bitburg der 62-Jährige Nikolaus Josef Lutz aus Dudeldorf als vermisst gemeldet. Intensive Fahndungs- und Suchmaßnahmen über den gesamten Tag führten bisher nicht zum Auffinden des Herrn Lutz. Aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses erscheint es wahrscheinlich, dass sich der Herr Lutz in einer Notlage befinden könnte. Sein Mobiltelefon hat er an seiner Wohnanschrift zurückgelassen. Der Herr Lutz ist oder war vermutlich mit einem blauen Hyundai i10 mit dem amtlichen Kennzeichen BIT-NL 271 unterwegs. Zeug*innen, die den Herrn Lutz oder das Fahrzeug im Laufe des Tages gesehen haben, werden gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen. Sollten der Herr Lutz oder das Fahrzeug aktuell gesehen werden, wird darum gebeten, sich über den Notruf 110 bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

