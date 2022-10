Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Von der Fahrbahn abgekommen - 2 Leichtverletzte

Bickendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.10.2022, 07.00 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die K 69 von Bickendorf kommend in Richtung Staffelstein. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf der feuchten Straße in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor hierbei die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr entlang des Grabens bis sie frontal mit einem Erdhügel zusammen stieß. Fahrerin und Beifahrer wurde leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Sachschaden beträgt ca. 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell