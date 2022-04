POL-PDWIL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in mutmaßlich hilfloser Lage

Wittlich (ots) - Am 29.04.2022 kam es im Laufe des Nachmittags zu einer Vielzahl an Verkehrsunfällen in Wittlich und Umgebung. Bei zwei Verkehrsunfällen kam es jeweils zu schwereren Verletzungen. So wurde nach einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße gegen 15:00 Uhr ein 76-jähriger Radfahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus Wittlich verbracht. Am ...

mehr