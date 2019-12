Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Herforst: 86-jähriger demenzkranker Jakob PALGEN vermisst

Bitburg (ots)

Seit dem 07.12.2019, ca. 06:30 Uhr ist der 86-jährige Jakob Palgen von seiner Wohnanschrift in Herforst abgängig. Er ist in unbekannte Richtung unterwegs mit seiner Mercedes A-Klasse (schwarz) mit Bitburger Kennzeichen. Herr Palgen leidet an beginnender Demenz und ist orientierungslos.

