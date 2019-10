Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Aktuelle Vermisstensuche im Bereich Wißmannsdorf

Bitburg (ots)

Die Polizei Bitburg wurde am gestrigen Sonntag, dem 21.10.2019 gegen 22.00 Uhr, über eine vermisste Person in Kenntnis gesetzt.

Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann, wohnhaft in Wißmannsdorf. Dieser hat nach derzeitigem Ermittlungsstand am Abend des 19.10.2019 zusammen mit einigen Bekannten das Oktoberfest in Hermesdorf besucht. In der Nacht verliert sich dann seine Spur. Er wollte den Heimweg nach Aussage seiner Begleiter zu Fuß antreten, ist jedoch dort nicht angekommen.

Er wurde zuletzt am frühen Sonntagmorgen zwischen 03.00 und 04.00 Uhr gesehen. Der Vermisste ist 1,70 m groß, muskulös und hat kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke, schwarzen Schuhen mit orangenen Schnürsenkeln und einer grauen Mütze. Besonders auffällig ist ein Tattoo in Form eines Notenschlüssels auf dem linken Unterarm. Ein Lichtbild der vermissten Person ist dieser Pressemitteilung angefügt. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Hinweise bitte unmittelbar an die Polizei Bitburg, unter 06561-9685-0.

Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr führten bislang nicht zum Erfolg. Die Suche wurde mit Tagesanbruch ausgeweitet und intensiviert. An der Suche beteiligen sich neben starken Kräften der Polizei Bitburg, auch ein Polizeihubschrauber, und die Bereitschaftspolizei sowie starke Feuerwehrkräfte der Verbandsgemeinde Bitburger Land.

