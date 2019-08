Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 85-jähriger Mann wird vermisst

Wittlich (ots)

Seit heute, 27. August, 11.30 Uhr sucht die Polizeiinspektion Wittlich in enger Kooperation mit der Feuerwehr Wittlich nach dem 85- jährigen Karl PUDERBACH. Herr Puderbach ist 85 Jahre alt und Bewohner des Hauses Mozart in der Straße "Alte Chaussee". Zum o.g. Zeitpunkt wurde er letztmalig durch die Mitarbeiter des Altenheims gesehen. Seit dem fehlt von ihm jede Spur. Da er sich in einem orientierungslosen Zustand befindet, ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Der Vermisste ist 168 cm groß und schlank, er hat blaue Augen. Er ist mit einer grauen Weste und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon 06571/926-0.

