Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 29-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (07.08.2026), gegen 4:30 Uhr, kam es im Friedenspark aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einer Gruppe von Männern. Im Zuge dieser wurden dem 29-Jährigen mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Bewertung wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Personengruppe flüchtete vor Eintreffen der Polizeikräfte.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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