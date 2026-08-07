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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach schwerer Brandstiftung untergebracht

Haßloch (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwoch (05.08.2026), gegen 18:45 Uhr, entzündete ein 27-Jähriger eine Bettdecke im ersten Obergeschoss einer Doppelhaushälfte in der Kirchgasse in Haßloch. Das Feuer griff auf das Zimmer über und beschädigte auch die Fassade des Wohnhauses, bevor es durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch den Brand wurden der 27-Jährige und ein Nachbar leicht verletzt. Die Doppelhaushälfte ist aktuell nicht bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro.

Der 27-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde in einer Fachklinik in Gewahrsam genommen. Am Donnerstag (06.08.2026) wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung. Der Tatverdächtige wurde anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Neustadt, insbesondere zu den Hintergründen und genauen Umständen der Tat, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Herr Leitender Oberstaatsanwalt Lutz Pittner
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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