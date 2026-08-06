Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Cybercrime oder Wirtschaftskriminalität - Polizei Rheinland-Pfalz ermöglicht Quereinstieg. Noch bis 31.08.26 bewerben!

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Polizei Rheinland-Pfalz (ots)

Komplexe Cyberangriffe aufklären oder Wirtschaftskriminalität verfolgen und mit Ihrer Expertise einen echten Beitrag für die Gesellschaft leisten: Die Polizei Rheinland-Pfalz sucht qualifizierte Fachkräfte für den Quereinstieg in die Kriminalpolizei. Noch bis 31. August 2026 können sich Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit mindestens einem Jahr einschlägiger Berufserfahrung für den Qualifizierungslehrgang IT- oder Wirtschaftskriminalität bewerben.

Der 13-monatige Lehrgang startet am 1. Juni 2027 an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und qualifiziert für den unmittelbaren Einstieg als Kriminal(ober)kommissarin oder Kriminal(ober)kommissar. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder Diplom) in einem der ausgeschriebenen Fachbereiche sowie einschlägige Berufserfahrung.

Weitere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, dem Bewerbungsverfahren und den Qualifzierungsrichtungen finden Sie unter: www.polizei.rlp.de/karriere/kriminalisten.

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