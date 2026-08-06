PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Cybercrime oder Wirtschaftskriminalität - Polizei Rheinland-Pfalz ermöglicht Quereinstieg. Noch bis 31.08.26 bewerben!

POL-PPRP: Cybercrime oder Wirtschaftskriminalität - Polizei Rheinland-Pfalz ermöglicht Quereinstieg. Noch bis 31.08.26 bewerben!
  • Bild-Infos
  • Download

Polizei Rheinland-Pfalz (ots)

Komplexe Cyberangriffe aufklären oder Wirtschaftskriminalität verfolgen und mit Ihrer Expertise einen echten Beitrag für die Gesellschaft leisten: Die Polizei Rheinland-Pfalz sucht qualifizierte Fachkräfte für den Quereinstieg in die Kriminalpolizei. Noch bis 31. August 2026 können sich Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit mindestens einem Jahr einschlägiger Berufserfahrung für den Qualifizierungslehrgang IT- oder Wirtschaftskriminalität bewerben.

Der 13-monatige Lehrgang startet am 1. Juni 2027 an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz und qualifiziert für den unmittelbaren Einstieg als Kriminal(ober)kommissarin oder Kriminal(ober)kommissar. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder Diplom) in einem der ausgeschriebenen Fachbereiche sowie einschlägige Berufserfahrung.

Weitere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen, dem Bewerbungsverfahren und den Qualifzierungsrichtungen finden Sie unter: www.polizei.rlp.de/karriere/kriminalisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 11:14

    POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

    Waldsee (ots) - Am Mittwoch (05.08.2026), gegen 14:30 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Franz-Schubert-Straße in Waldsee einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab und von einer auffälligen Abbuchung von ihrem Konto berichtete. Der Anrufer gab an, dass ein Mitarbeiter der Bank bei der Geschädigten erscheinen werde, um den Vorfall vor Ort ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 16:52

    POL-PPRP: Küchenbrand

    Ludwigshafen (ots) - Am heutigen Mittwoch (05.08.2026), gegen 12:30 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße ein Brand aus. Das Feuer beschränkte sich auf die Küche und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohbar. Leicht verletzt wurden zwei Frauen, die sich in der Wohnung befanden, und ein Mann aus einer Nachbarwohnung. Alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren