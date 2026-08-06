Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Goldschmuck - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026), gegen 14:30 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Franz-Schubert-Straße in Waldsee einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab und von einer auffälligen Abbuchung von ihrem Konto berichtete. Der Anrufer gab an, dass ein Mitarbeiter der Bank bei der Geschädigten erscheinen werde, um den Vorfall vor Ort zu besprechen. Dem angeblichen Mitarbeiter gewährte die Seniorin kurze Zeit später Einlass und übergab ihm gegen 15 Uhr schließlich ihren Goldschmuck, woraufhin der Mann sich in unbekannte Richtung entfernte. Erst im Nachgang bemerkte die Frau den Betrug und informierte die Polizei. Der Abholer wurde als circa 25-30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Wer hat den Mann im Bereich der Franz-Schubert-Straße beobachtet und kann Hinweise auf seine Identität geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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