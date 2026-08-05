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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Küchenbrand

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Mittwoch (05.08.2026), gegen 12:30 Uhr, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße ein Brand aus. Das Feuer beschränkte sich auf die Küche und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohbar. Leicht verletzt wurden zwei Frauen, die sich in der Wohnung befanden, und ein Mann aus einer Nachbarwohnung. Alle drei kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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