Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatz der Feuerwehr und Polizei wegen Brand von mehreren Wohngebäuden - Nachtragsmeldung

Lambrecht (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.08.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6327409

Nachdem es am Dienstagabend (04.08.2026) zu einem Brand in der Marktstraße in Lambrecht kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Innenhof eines Mehrfamilienhauses aus. Das Feuer griff auf das Haus und vier angrenzende Gebäude über. Die fünf Wohnhäuser sind derzeit nicht bewohnbar. Der Gesamtsachaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Zwei Bewohner wurden bei dem Brandgeschehen leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten ebenfalls leicht.

Eine 36-Jährige wurde vor Brandausbruch in dem Innenhof beobachtet. Die Frau konnte durch Polizeikräfte in der Nähe kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Da sich die Verdachtsmomente gegen sie nicht erhärtet haben, ist diese im Verlauf des heutigen Mittwochs wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an. Zur Klärung der Brandursache wird der Brandort durch einen Brandgutachter untersucht.

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