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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Waldbereich - Zeugen gesucht

Frankeneck (ots)

Am Freitag (31.07.2026) entzündeten bislang unbekannte Täter gegen 19:15 Uhr einen ca. 350 Quadratmeter großen Waldbereich bei Frankeneck (Lambrecht). Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat im Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Wstr. unter Tel.: 06321 854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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