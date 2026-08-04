POL-PPRP: Einsatz der Feuerwehr und Polizei wegen Brand von mehreren Wohngebäuden

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) - Eine 13-Jährige lernte in den vergangenen Wochen über TikTok ein angeblich anderes Mädchen kennen. Beide chatteten regelmäßig miteinander. Im weiteren Verlauf wurde die 13-Jährige aufgefordert, sich nackt zu zeigen, was diese auch tat. Unter Androhung die Nacktaufnahmen zu verbreiten, wurden weitere Bilder und Videos gefordert. Die 13-Jährige ging nicht auf die Forderung ein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Beachten Sie die ...

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