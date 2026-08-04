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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatz der Feuerwehr und Polizei wegen Brand von mehreren Wohngebäuden

Lambrecht (ots)

Am Montagabend (04.08.2026), gegen 18:15 Uhr, brach in der Marktstraße in Lambrecht ein Brand in einem Wohnhaus aus. Das Feuer griff nach aktuellem Stand auf drei weitere Wohngebäude über. Polizei und Rettungskräften sind mit starken Kräften vor Ort. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Es wird gebeten vorerst auf weitere Anfragen bei der Polizeiinspektion Neustadt und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zu verzichten. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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