POL-PPRP: Einsatz der Feuerwehr und Polizei wegen Brand von mehreren Wohngebäuden
Lambrecht (ots)
Am Montagabend (04.08.2026), gegen 18:15 Uhr, brach in der Marktstraße in Lambrecht ein Brand in einem Wohnhaus aus. Das Feuer griff nach aktuellem Stand auf drei weitere Wohngebäude über. Polizei und Rettungskräften sind mit starken Kräften vor Ort. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Es wird gebeten vorerst auf weitere Anfragen bei der Polizeiinspektion Neustadt und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zu verzichten. Es wird nachberichtet.
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