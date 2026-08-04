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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Bankmitarbeiter erfolgreich - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Am Montag (03.08.2026) wurde eine Seniorin aus Meckenheim Opfer eines betrügerischen Telefonanrufs. Unter dem Vorwand, es habe unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto gegeben und dieses müsse deshalb gesperrt werden, setzte der Täter die Frau unter Druck. Kurz darauf überredete er sie, einem angeblichen Bankmitarbeiter ihre Bankkarte samt PIN sowie ihr Sparbuch an der Wohnungstür auszuhändigen. Beides übergab die Frau um 13:30 Uhr in der Heerstraße einem Abholer. Schon unmittelbar danach hob dieser gegen 13:38 Uhr Bargeld an einem Geldautomaten bei einer Bank in Meckenheim ab.

Der Täter wird als junger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll mit einem neuen kleinen schwarzen Peugeot (E-Auto) gefahren sein.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Abholers geben können, oder Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.

   Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am 
Telefon zu schützen:
   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unsere Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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