Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erpressung nach Chat

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Eine 13-Jährige lernte in den vergangenen Wochen über TikTok ein angeblich anderes Mädchen kennen. Beide chatteten regelmäßig miteinander. Im weiteren Verlauf wurde die 13-Jährige aufgefordert, sich nackt zu zeigen, was diese auch tat. Unter Androhung die Nacktaufnahmen zu verbreiten, wurden weitere Bilder und Videos gefordert. Die 13-Jährige ging nicht auf die Forderung ein und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor "sexueller Erpressung" zu schützen:

- Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

- Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreneinstellungen.

- Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

- Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

- Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

- Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

- Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden:

- Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

- Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

- Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshots.

Weitere Informationen zu dem Thema erhalten Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/sextortion-erpressung-mit-nacktbildern/

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