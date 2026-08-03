Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 3. Nachtrag: Vorläufiges Obduktionsergebnis

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.08.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6326082

Nach dem Tötungsdelikt am 31.07.2026 dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiter an.

Der Leichnam des 41-Jährigen wurde heute (03.08.2026) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion kann ein Verbluten nach Innen infolge einer Schussverletzung in den Oberkörper als Todesursache angenommen werden.

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