POL-PPRP: Brand einer Holzhütte

Haßloch (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (02.08.2026) brannten im Füllerweg (nahe einer Kleingartenanlage) zwei abgestellte Fahrzeuge. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Pkw und der Kleinbus brannten völlig aus und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro. Wer kann Hinweise geben oder hat im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt ...

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