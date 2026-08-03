POL-PPRP: Brand einer Holzhütte
Wörth am Rhein (ots)
Am Sonntag (02.08.2026) brannte gegen 9:30 Uhr eine leerstehende Holzhütte in der Schubertstraße ab. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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