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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Holzhütte

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntag (02.08.2026) brannte gegen 9:30 Uhr eine leerstehende Holzhütte in der Schubertstraße ab. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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