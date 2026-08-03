Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag (02.08.2026) gegen 11:20 Uhr in einen Kiosk am Goerdelerplatz ein. Die Täter entwendeten Geld und Tabakwaren. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zeugen, die am Sonntagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Goerdelerplatzes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

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