Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Fahrzeuge ausgebrannt - Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.08.2026) brannten im Füllerweg (nahe einer Kleingartenanlage) zwei abgestellte Fahrzeuge. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Pkw und der Kleinbus brannten völlig aus und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro. Wer kann Hinweise geben oder hat im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

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