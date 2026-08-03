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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 30.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6324641

Die am 30.07.2026 als vermisst gemeldete 15-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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