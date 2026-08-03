POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Bad Dürkheim (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.08.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6325479 Nachdem es am Freitagabend (31.07.2026) in Bad Dürkheim zu einem Tötungsdelikt kam, wurde intensiv nach dem 43-jährigen ...

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