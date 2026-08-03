Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 2. Nachtrag: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 02.08.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6325643

Nachdem es am Freitagabend (31.07.2026) in Bad Dürkheim zu einem Tötungsdelikt kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 43-jährige Tatverdächtige am Freitagabend (31.07.2026) gegen 22:30 Uhr einen 41-Jährigen aus dem Landkreis Bad Kreuznach in einem Mehrfamilienhaus mit einer Schusswaffe tödlich verletzt. Zeugen hatten den schwer verletzten Mann gefunden und die Polizei sowie den Rettungsdienst alarmiert. Der Mann wurde von Rettungskräften reanimiert, erlag jedoch im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 43-Jährige konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Durch die sofort eingesetzte intensive Fahndung mit starken Polizeikräften und auch mit einem Polizeihubschrauber konnte der Mann zunächst nicht ergriffen werden.

Im Zuge der weiteren umfangreichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Mann sich auf einem Festival im Hunsrück aufhalten soll. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen. Der Mann konnte in der Nacht auf Sonntag (02.08.2026), gegen 3:30 Uhr, ohne im Besitz der Tatwaffe gewesen zu sein auf dem Festival durch Spezialkräfte widerstandslos verhaftet werden.

Der 43-Jährige wurde am Sonntagabend dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu den konkreten Umständen und Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern weiter an.

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