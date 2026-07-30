Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Carlsberg (ots)

Am Mittwochabend (29.07.2026), gegen 19:30 Uhr, erhielt eine Frau aus Carlsberg einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Staatsanwalt ausgab und von einem schweren Verkehrsunfall des Sohnes der Angerufenen berichtete. Als Kaution solle die Frau nun Wertgegenstände übergeben. Die Geschädigte willigte ein und händigte gegen 21:15 Uhr einem Mann im Kreuzweg Bargeld und Schmuck aus.

Der Abholer wurde als circa 1,70 - 1,80 Meter groß und dick beschrieben. Er trug ein Jeanshemd, eine blaue Kappe und eine blaue kurz Hose. Er war möglicherweise mit einem blauen Kombi unterwegs.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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