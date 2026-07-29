Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Brandstiftung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (29.07.2026), gegen 2:30 Uhr, brach im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße (nahe Jahnstraße) ein Feuer aus. Bewohner hatten kurz zuvor ein Geräusch im Flur gehört. Das Feuer erlosch eigenständig, bevor es auf den Hausflur oder Wohnungen übergreifen konnte. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Friedrichstraße, Jahnstraße, Schinkelstraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

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