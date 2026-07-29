PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6323402

Der am 29.07.2026 vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 10:10

    POL-PPRP: 13-Jähriger vermisst

    Ludwigshafen (ots) - Seit Sonntag, 26.07.2026, wird ein in Ludwigshafen wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am Sonntag gegen 09:00 Uhr das St.-Anna-Stift-Krankenhaus. Dort wurde der Vermisste zuletzt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 09:59

    POL-PPRP: ROADPOL - Kontrollwoche "Speed" vom 3. - 9. August 2026

    Präsidialbereich (ots) - "Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbunds finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Auch die Analyse der ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 15:53

    POL-PPRP: Polizeieinsatz in Oppau

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, 28.07.2026, gegen 9:30 Uhr, wurde der Polizei eine Person in der Friesenheimer Straße gemeldet, die von einem Balkon herunterschreit. Der verantwortliche Mann konnte in seiner Wohnung von Polizeikräften in Gewahrsam genommen werden. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er durch den kommunalen Vollzugsdienst in eine psychiatrische Klinik gebracht. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren