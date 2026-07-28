POL-PPRP: Kupferkabel Diebstahl - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstag (25.07.2026, 15 Uhr) auf Montag (27.07.2026, 7 Uhr) Kabel aus Kupfer von einer Baustelle in der Jaegerstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.
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