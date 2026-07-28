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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kupferkabel Diebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Samstag (25.07.2026, 15 Uhr) auf Montag (27.07.2026, 7 Uhr) Kabel aus Kupfer von einer Baustelle in der Jaegerstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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