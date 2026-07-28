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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schockanruf auf russisch - Seniorin um Bargeld betrogen

Germersheim (ots)

Am Montag (27.07.2026) gegen 10 Uhr, erhielt eine russisch sprechende Seniorin aus Germersheim einen Anruf eines ebenfalls russisch sprechenden Unbekannten. Dieser gab sich als Polizist aus und gab vor, dass die Tochter der Seniorin in einen Unfall verwickelt wurde und folglich dringend Geld benötige, um nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Die Seniorin war durch den Schock dazu bereit, den Geldbetrag an ihrer Wohnanschrift dem Abholer zu übergeben. Kurz vor der Übergabe kontaktierte der Ehemann der Seniorin deren Schwiegersohn, welcher versicherte, dass es der Tochter gut gehe und sie nicht in einen Unfall verwickelt wurde. Dadurch wurde den Senioren der Betrug bewusst und sie kontaktierten die Polizei.

Wer hat am 27.07.2026 im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße in Germersheim verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

   Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am 
Telefon zu schützen: Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat Warnhinweise
auch in russischer Sprache auf seiner Homepage: 
https://s.rlp.de/QW8vPrD zur Verfügung gestellt.
   - Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.
   - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 
     an.
   - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!
   - Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder 
     Wertsachen herauszugeben.
   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den 
     Worten "Rate mal, wer hier spricht!" oder ähnlichen 
     Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.
   - Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an 
     die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst 
     über die Tasten ein.
   - Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre 
     örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den 
     Sachverhalt über unserer Online-Wache: 
  www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.
   - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!
   - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 
     963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen 
     kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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