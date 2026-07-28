Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Dursuchungsmaßnahmen in Untersuchungshaft

Germersheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Montagvormittag (27.07.2026) durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau i. d. Pfalz die Wohnung eines 42-Jährigen in Germersheim. Aufgrund von Ermittlungsmaßnahmen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei stand der Mann im Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden knapp 30 Gramm Amphetamin und mehr als 110 Gramm Marihuana aufgefunden. Darüber hinaus wurden eine scharfe Schusswaffe, dazugehörige Munition, zwei Schreckschusspistolen und ein explosionsgefährlicher Gegenstand aufgefunden und sichergestellt. Zu dessen Beurteilung waren Spezialisten des Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz. Der Gegenstand konnte durch diese entschärft werden und wird nun weiter untersucht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge.

Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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