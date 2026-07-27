POL-PPRP: Brennendes Auto in der Innenstadt
Germersheim (ots)
Am Samstagabend (25.07.2026), gegen 19 Uhr, geriet in der Lilienstraße in Germersheim das Auto eines 27-Jährigen wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Durch das Feuer wurden zwei weitere Fahrzeuge, die Fassade eines Gebäudes sowie die Fahrbahn beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 90.000 Euro.
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