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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 91-Jähriger

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6321090

Die am 24.07.2026 als vermisst gemeldete 91-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK F. Wunner

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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