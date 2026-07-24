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POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 91 Jährige

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 91 Jährige
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Ludwigshafen- Friesenheim (ots)

Seit Freitag, den 24.07.2026, wird eine stationär im Klinikum Ludwigshafen untergebrachte 91-Jährige vermisst. Sie verließ am Freitag gegen 16:45 Uhr das Krankenhaus. Dort wurde die Vermisste auch zuletzt gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 91-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der 91-Jährigen: Rollator, Gepäcktasche, Luftballon (klein rosa links am Rollator), ca. 1,57m, schlank, graue kurze Haare, keine Brille, dünner brauner Pullover mit schwarzen Streifen, Sandalen, graue Socken, grau/beige/gräuliche lange Stoffhose.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-96324250 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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