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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff ermittelt

Germersheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6319474

Nachdem eine 27-Jährige am Dienstag (21.07.2026) im Bereich des sogenannten Schlangenweges in Germersheim durch einen Mann verfolgt und unsittlich berührt wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Auf Grund des Zeugenaufrufs meldete sich am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) ein Zeuge bei der Polizei Germersheim und gab an, dass sich ein Mann, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen passt, aktuell im Bereich des Schlangenweges aufhalte. Der Mann, ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim, wurde durch Polizeikräfte kontrolliert und erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. Im Anschluss wurde er von der Örtlichkeit verwiesen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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