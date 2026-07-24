Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Waldbrand - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am 23.07.2026, gegen 21 Uhr, brannten in einem Waldgebiet zwischen dem Recyclinghof und dem Froschweiher (nord-westlich von Speyer) rund vier Quadratmeter Waldfläche. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich weiter ausgebreitet hatte.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie Am Donnerstagabend Personen oder Fahrzeuge in dem beschriebenen Waldgebiet beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

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