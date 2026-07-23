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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin

Limburgerhof (ots)

Unter dem Vorwand die Bezahlung einer Rechnung abzuwenden, brachten Betrüger am Mittwochmittag (22.07.2026, ca. 15 Uhr) eine Seniorin zur Herausgabe ihrer Bankkarte samt PIN. Während ein Betrüger die Frau am Telefon hielt, erschien ein zweiter Täter an der Wohnung der Frau und holte die Karte ab. Bis die Seniorin den Betrug bemerkte, war bereits ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Haben Sie zur genannten Zeit im Bereich der Mainstraße in Limburgerhof verdächtige Beobachtungen gemacht?

Der Abholer der Karte wird durch die Frau wie folgt beschrieben: 170 - 175cm groß, 30-35 Jahre, männlich, dunkle Haare und Augen, Bart, keine Brille, bekleidet mit langärmligem weiß-blau-kariertem Hemd und einer blauen Hose.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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