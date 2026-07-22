Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewaffneter Handel mit Amfetamin - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Abend des 20.07.2026 beobachtete eine Passantin wie in der Ludwigshafener Innenstadt ein 40-jähriger Mann und seine 32-jährige Partnerin, mit weißem Pulver hantierten.

Das Pärchen konnte durch die alarmierten Polizeikräfte unmittelbar kontrolliert werden. In der Tasche des 40-Jährigen konnten knapp 140 Gramm Amfetamin, rund 3 Gramm MDMA, ein Einhandmesser, ein Elektroschocker, ein Schlagstock sowie ein Schlagring sichergestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Paares in Worms konnte eine Flasche mit einem Stoff zur Amfetaminherstellung sichergestellt werden. Nach den ersten Erkenntnissen bestand bei dem 40-Jährigen der Verdacht, dass dieser mit Betäubungsmitteln handelt. Bei seiner 32-jährigen Partnerin ergaben sich lediglich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag (21.07.2026) der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringen Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Amfetamin in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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