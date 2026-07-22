PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewaffneter Handel mit Amfetamin - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Abend des 20.07.2026 beobachtete eine Passantin wie in der Ludwigshafener Innenstadt ein 40-jähriger Mann und seine 32-jährige Partnerin, mit weißem Pulver hantierten.

Das Pärchen konnte durch die alarmierten Polizeikräfte unmittelbar kontrolliert werden. In der Tasche des 40-Jährigen konnten knapp 140 Gramm Amfetamin, rund 3 Gramm MDMA, ein Einhandmesser, ein Elektroschocker, ein Schlagstock sowie ein Schlagring sichergestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Paares in Worms konnte eine Flasche mit einem Stoff zur Amfetaminherstellung sichergestellt werden. Nach den ersten Erkenntnissen bestand bei dem 40-Jährigen der Verdacht, dass dieser mit Betäubungsmitteln handelt. Bei seiner 32-jährigen Partnerin ergaben sich lediglich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag (21.07.2026) der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringen Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Amfetamin in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 15:57

    POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Telefonbetrug in Untersuchungshaft

    Maxdorf (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Dienstagnachmittag (21.07.2026) erhielt ein Senior aus der Beethovenstraße in Maxdorf einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Die Anruferin gab sich als Polizistin aus und berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter des Angerufenen verursacht haben soll. Nur mit der Übergabe ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 15:30

    POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses - Nachtrag

    Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6304993 Nachdem in der Nacht zum 29.06.2026 ein Holzunterstand in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in der Rückgasse in Kirchheim in Brand geriet und das Feuer auf das Wohnhaus ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:01

    POL-PPRP: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

    Germersheim (ots) - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 19:45 Uhr, war eine 27-Jährige zu Fuß mit einem Kinderwagen auf dem sogenannten Schlangenweg (von der Haltestelle Germersheim Mitte in Richtung Rheinbrückenstraße) unterwegs. In einem Waldstück im Schlangenweg saß ein Mann auf einer Parkbank. Als die Geschädigte die Bank passierte, stand der Mann auf, folgte ihr und berührte die Frau unsittlich. Als diese laut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren