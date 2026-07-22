Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses - Nachtrag

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 30.06.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6304993

Nachdem in der Nacht zum 29.06.2026 ein Holzunterstand in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses in der Rückgasse in Kirchheim in Brand geriet und das Feuer auf das Wohnhaus übergriff, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort zwischenzeitlich durch Brandermittler und einen Gutachter untersucht. Die genaue Brandursache konnte hierbei nicht eindeutig festgestellt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder fahrlässiges Inbrandsetzen konnten nicht erlangt werden.

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