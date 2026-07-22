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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Germersheim (ots)

Am Dienstag (21.07.2026), gegen 19:45 Uhr, war eine 27-Jährige zu Fuß mit einem Kinderwagen auf dem sogenannten Schlangenweg (von der Haltestelle Germersheim Mitte in Richtung Rheinbrückenstraße) unterwegs. In einem Waldstück im Schlangenweg saß ein Mann auf einer Parkbank. Als die Geschädigte die Bank passierte, stand der Mann auf, folgte ihr und berührte die Frau unsittlich. Als diese laut schrie, entfernte sich der bislang Unbekannte. Die 27-Jährige traf dann auf Spaziergänger mit einem Hund, die sie nach Hause begleiteten. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 287-0 bei der Kriminalinspektion Landau zu melden.

Der Mann wurde als circa 30 Jahre alt, mit dunklem Teint, rundem Gesicht, kurzen schwarzen Haaren und kurzem dunklen Bart beschrieben. Er war bekleidet mit einem T-Shirt, einer kurzen beigefarbenen Hose, schwarzen Sneaker. Er trug eine Sonnenbrille und eine schwarze Bauchtasche.

Wer hat den Mann beobachtet oder kann Hinweise auf seine Identität geben? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341 287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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