PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 40-Jähriger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Montagnachmittag (20.07.2026), gegen 17:40 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt auf der A61 in Höhe Dannstadt-Schauernheim einen 40-jährigen Autofahrer. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten circa 45 Gramm Kokain sicher. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Dienstag (21.07.2026) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge. Der 40-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 13:50

    POL-PPRP: Einbruch in Jugendtreff

    Frankenthal (ots) - In der Nacht auf Dienstag (21.07.2026, 3 Uhr) brachen Unbekannte in den Jugendtreff "Zuckerfabrik" am Stephan-Cosacchi-Platz ein und entkamen anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stephan-Cosacchi-Platz gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren