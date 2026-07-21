Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Jugendtreff

Frankenthal (ots)

In der Nacht auf Dienstag (21.07.2026, 3 Uhr) brachen Unbekannte in den Jugendtreff "Zuckerfabrik" am Stephan-Cosacchi-Platz ein und entkamen anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stephan-Cosacchi-Platz gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell