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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Jugendtreff

Frankenthal (ots)

In der Nacht auf Dienstag (21.07.2026, 3 Uhr) brachen Unbekannte in den Jugendtreff "Zuckerfabrik" am Stephan-Cosacchi-Platz ein und entkamen anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stephan-Cosacchi-Platz gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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  • 20.07.2026 – 16:34

    POL-PPRP: Tödlicher Verkehrsunfall

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Montag (20.07.2026), gegen 10:55 Uhr, ereignete sich im Bereich der Edenkobener Straße / Mußbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 79-Jährige mit ihrem PKW die Edenkobener Straße in Richtung Mußbacher ...

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