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POL-PPRP: Polizei rettet Zwergpudel aus Hafenbecken am Rhein

POL-PPRP: Polizei rettet Zwergpudel aus Hafenbecken am Rhein
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Ludwigshafen (ots)

Der Besitzer zweier Zwergpudel war heute Vormittag (21.07.2026) mit seinen beiden Hunden in Ludwigshafen im Malerviertel spazieren, als sich einer der Hunde von der Leine löste und davonlief. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Mehrere Polizeikräfte, darunter auch die Diensthundestaffel, suchten daraufhin nach dem entlaufenen Hund.

Dank eines Zeugenhinweises, dass ein Hund in der Mitte des Hafenbeckens auf Höhe der Schwanthaler Allee schwamm, konnte der sichtlich erschöpfte Zwergpudel lokalisiert werden.

Da er drohte zu ertrinken, sprang daraufhin ein Polizeibeamter in das Hafenbecken, rettete den Hund und brachte ihn sicher ans Ufer. Er konnte anschließend wohlbehalten seinem Besitzer auf der Parkinsel übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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