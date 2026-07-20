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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Montag (20.07.2026), gegen 10:55 Uhr, ereignete sich im Bereich der Edenkobener Straße / Mußbacher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 79-Jährige mit ihrem PKW die Edenkobener Straße in Richtung Mußbacher Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie bei einem Wendemanöver rückwärts gegen ein Tor bzw. eine Gartenhecke. Dabei wurde eine 78-Jährige Anwohnerin, die sich hinter dem Tor bzw. der Hecke befand, tödlich verletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.mjv.rlp.de

oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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