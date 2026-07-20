Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (18.07.2026), zwischen 9 und 21:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Brückweg (zwischen Hauptstraße und Nachtweidstraße) ein und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen

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