POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Bad Dürkheim (ots) - Ein 78-Jähriger aus Bad Dürkheim wurde bereits Anfang Juni durch eine betrügerische Werbung auf eine Investmentfirma aufmerksam und nahm telefonisch Kontakt zu der Firma auf. Mitarbeiter brachten den Mann mit der Aussicht auf hohe Gewinne dazu, 50.000 Euro zu investieren. Als er anschließend über 10.000 Euro Brokerprovision von seinem Konto überweisen wollte, fiel seiner Bank der Vorgang auf ...

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