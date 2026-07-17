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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsätze im Stadtteil Friesenheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 16.07.2026, gegen 20:10 Uhr, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der Geibelstraße gerufen. Ein 34-Jähriger und ein 43-Jähriger wurden, nach ersten Ermittlungen, von zwei 20-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mit Pfefferspray besprüht. Beide Männer wurden leicht verletzt. Rund zwei Stunden zuvor wurden der Polizei aus dem Bereich Geibelstraße bereits Knallgeräusche gemeldet, ob diese mit der Auseinandersetzung in Zusammenhang stehen, ist bislang noch unklar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Sachverhaltsaufklärung, um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie gestern im Bereich der Geibelstraße eine Auseinandersetzung beobachtet oder haben Sie andere Wahrnehmungen gemacht?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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