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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigen

Bad Bergzabern (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.07.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6316067

Der am 15.07.2026 als vermisst gemeldete 73-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.07.2026 – 15:14

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigen

    Bad Bergzabern (ots) - Seit Mittwoch, 15.07.2026, wird ein in Bad Bergzabern wohnender 73-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 04:00 Uhr seine Wohnung. Zuletzt wurde der Vermisste zu Hause gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 73-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden ...

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