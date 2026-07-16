POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 73-Jährigen

Bad Bergzabern (ots) - Seit Mittwoch, 15.07.2026, wird ein in Bad Bergzabern wohnender 73-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 04:00 Uhr seine Wohnung. Zuletzt wurde der Vermisste zu Hause gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 73-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden ...

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