Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 13-Jährige vermisst

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Speyer (ots)

Seit Montag, 13.07.2026, wird eine in Speyer wohnende 13-Jährige vermisst. Sie verließ am Montag gegen 16:30 Uhr ihren letzten Aufenthaltsort in Speyer. Zuletzt wurde die Vermisste am Hauptbahnhof in Speyer in Richtung Ludwigshafen (Zug S3) gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Kinder besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 13-Jährigen:

Schwarze lange Haare, helle Schminke um die Nase und Augen, kurze weite Jeans bis Höhe der Waden, schwarze Lederstiefel.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-23312 an den Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

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